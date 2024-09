Alla guida di motorini “truccati” senza casco o con quello a “scodella”. E’ scattato il “pugno duro” dei carabinieri della Compagnia di Cammarata. Nel corso dei controlli, effettuati proprio a Cammarata e nella vicina San Giovanni Gemini, i militari dell’Arma hanno proceduto al fermo amministrativo e al ritiro della carta di circolazione di ben 16 ciclomotori per varie violazioni degli articoli del Codice della strada, con sanzioni amministrative per un totale di 5.150 euro.

Il servizio è scaturito dalle segnalazioni dei cittadini per la continua circolazione sulle strade dei due comuni, soprattutto in orario notturno, di numerosi mezzi a due ruote, che presentavano, così come effettivamente riscontrato, modifiche alle caratteristiche strutturali dei veicoli, la gran parte in relazione ai sistemi di scarico, molto rumorosi perché non omologati o arbitrariamente modificati per aumentare le prestazioni dei mezzi.

L’attività avviata dai carabinieri ha la particolarità di scoraggiarne la sempre diffusa pratica della guida senza casco e dei mezzi alterati.Stangata anche per un automobilista trovato ubriaco al volante che s’è visto ritirare la patente di guida.