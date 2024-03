Il favarese Mario Rizzo, 38 anni, ex collaboratore di giustizia, ricercato da mesi in Italia per la notifica di un ordine di carcerazione, è stato arrestato in Belgio nella sua abitazione dagli agenti della Polizia Belga che lo hanno tradotto in carcere. La polizia gli ha notificato il provvedimento dopo che sono state attivate le procedure in ambito internazionale. Rizzo, di recente, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione per l’accusa di avere partecipato al tentato omicidio ai danni del ristoratore Saverio Sacco, di Porto Empedocle, avvenuto il 28 aprile del 2017 a Grace Hollogne, in Belgio, a colpi di pistola.

Da quel fatto in poi Rizzo iniziò un tentativo di collaborare con la giustizia, raccontando vicende legate a traffici illeciti sull’asse Favara-Belgio e tanto altro, ma gli inquirenti non gli hanno creduto. Quando il suo inserimento nel programma di protezione fu definitivamente bocciato, per la scarsa consistenza delle sue dichiarazioni, è arrivata la ritrattazione. L’Autorità giudiziaria belga lo interrogherà martedì e deciderà definitivamente se confermare il provvedimento di cattura e disporre l’estradizione dell’uomo in Italia. Circostanza quest’ultima che Mario Rizzo, come ha fatto già sapere al suo difensore, l’avvocato Ninni Giardina, intende contestare dato che non vuole venire, neanche da detenuto in Italia.