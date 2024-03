I ladri si sono intrufolati nell’edificio che ospita l’Istituto autonomo case popolari, in via Donato Bramante, nel quartiere del campo sportivo. Hanno portato via 15 assegni circolari del valore di 2.200 intestati all’Ente e 4 sensori d’allarme del sistema di videosorveglianza. Computer e documenti non sarebbero stati toccati.

Si tratta di un furto, sul quale stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Agrigento. Gli assegni circolari sono stati, naturalmente, subito bloccati e non sarà possibile l’incasso.

Una delle ipotesi è che si tratti degli stessi malviventi che recentemente hanno compiuto analoghi furti al palazzo del Municipio, al teatro Pirandello, agli uffici distaccati dell’Asp di via Esseneto, all’Agenzia delle Entrate di piazza Metello, ai locali del Libero Consorzio in via Acrone e al Ginnasio “Empedocle” in via Diodoro Siculo.