Sconfitta amara per l’ Akragas di Marco Coppa. Allo stadio “Saraceno” finisce con il risultato di 2- 1 l’incontro tra Canicattì e Akragas, gara valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie D girone I. Al 4 minuto il portiere biancazzurro Sorrentino aveva parato un rigore. Nonostante al 56 l’ Akragas fosse rimasta in dieci per espulsione di Rechichi per fallo di reazione, al 67 era arrivata la rete di Litteri su rigore. Al 77 arriva il pareggio di Loza mentre al 3 minuto del recupero e’ Raiomindi a segnare la rete della vittoria per il Canicattì. Tre punti importantissimi per raggiungere la quota salvezza.La squadra di Coppa rimane ferma a 32 punti.

Canicattì-Akragas 2-1: 74′ Loza, 93′ Raimondi-67′ rig. Litteri. NOTE. Al 4′ Sorrentino (Akr) para rigore

CANICATTÌ (3-5-2): Testagrossa; Camara (68′ Amenta), Raimondi, Loza; Frangiamone (58′ Caserta), Sidibe, Sottile, Salvia (59′ Giancotti), Tedesco; Bonilla, Pussetto (59′ Iezzi). A disp.: Pietroluongo, Perez, Petrucci, Garofalo, Catania. All. Pidatella.

AKRAGAS (4-3-2-1): Sorrentino; Caramanno, Cipolla, Rechichi, Scozzari; Puglisi, Garufo, Sanseverino; Grillo (58′ Fragapane), Di Mauro; Litteri (80′ Marrale). A disp.: Governali, Mannina, Inzerillo, Sinatra, Casadidio, Distefano, Gonzalez. All. Coppa.

ARBITRO: Di Mario di Ciampino (Elisino-Nappi).

MARCATORI: 67′ rig. Litteri, 74′ Loza

NOTE: ammoniti Raimondi. Espulsi: al 56′ Rechichi (Akr) per fallo di reazione. Al 4′ Sorrentino (Akr) para rigore di Bonilla (Can).