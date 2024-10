Arrestato il pensionato agrigentino che ha ferito la figlia con sette coltellate: è accusato di tentato omicidio

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno arrestato, per l’ipotesi di reato di tentato omicidio, il pensionato Gaspare Priolo, 71 anni, di Favara, ma da anni residente ad Agrigento, accusato di avere aggredito e ferito a coltellate la figlia, questa mattina all’alba, in via Portofino, una traversa del viale Emporium al Villaggio Peruzzo.

La ragazza di 35 anni è stata ferita con sette fendenti. Adesso si trova ricoverata all’ospedale San Giovanni di Dio, non in pericolo di vita. Al presidio ospedaliero di contrada Consolida, piantonato dalla polizia, si trova anche il padre della giovane, che è stato trovato disteso a terra in seguito a un malore. Ancora sconosciuti i motivi del gesto di violenza.

