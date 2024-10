Sono stati fissati per mercoledì prossimo, 30 ottobre, a Esslingen in Germania, i funerali di Antonella Ribisi, 39 anni di Palma di Montechiaro, e dei figli Gabriel e Alessio, di 6 e 3 anni, morti in seguito ad un tragico incidente stradale avvenuto alcuni giorni fa. La donna stava accompagnando i bambini in un campetto da calcio, quando un’Audi Q3, fuori controllo, è salita sul marciapiede, colpendoli in pieno, prima di schiantarsi contro una cabina elettrica.

Due le comunità oggi ancora sconvolte e strette nel dolore alla famiglia, quella di Palma di Montechiaro e quella di Esslingen. “È difficile esprimere a parole il dolore – scrive su Facebook il sindaco tedesco Matthias Klopfer -. I nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici che hanno bisogno di conforto e sostegno in questo momento difficile, e le nostre più sentite condoglianze. La perdita lascia un vuoto incolmabile”.

Il primo cittadino inoltre chiede alla cittadinanza di “non partecipare alle speculazioni sull’incidente. Si consiglia nel senso di tutti gli interessati di attendere le indagini di polizia”. Come annunciato, dal sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino sarà lutto cittadino nel giorno dei funerali.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp