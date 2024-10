Agrigento, 25 ottobre 2024 – Il Codacons esprime seria preoccupazione per lo stato di abbandono delle palme lungo il lungomare di San Leone, colpite dal punteruolo rosso. Nonostante le leggi vigenti a livello regionale e nazionale, il Codacons denuncia la mancanza di interventi efficaci per tutelare questo patrimonio arboreo.

Un esposto presentato nel 2019 dal movimento “Mani Libere” aveva già messo in luce la negligenza del Comune di Agrigento nella gestione delle palme, evidenziando violazioni delle normative fitosanitarie. Le misure di prevenzione stabilite dalla Regione Siciliana, secondo il Codacons, non sono state applicate, contribuendo a un aggravamento della situazione.

Il Codacons sottolinea che il “Piano di azione fitosanitaria contro il punteruolo rosso” della Regione Siciliana stabilisce misure di prevenzione e contenimento, imponendo alle amministrazioni comunali la responsabilità diretta nella loro applicazione. Tuttavia, secondo il Codacons, il problema continua ad aggravarsi senza che si registrino interventi significativi.

L’associazione chiede al Comune di intervenire immediatamente, convocando le autorità competenti per affrontare l’emergenza prima che porti a una perdita irreversibile di questa importante icona paesaggistica.

In risposta alle denunce, l’assessore Alessandro Sollano ha spiegato che i vigili del fuoco sono stati allertati da cittadini e hanno proceduto all’abbattimento delle palme per motivi di sicurezza. Inoltre, ha informato che è stato mandato sul posto l’agronomo Giovanni Landro per valutare la situazione e pianificare eventuali interventi. “Stiamo anche considerando la possibilità di ripiantare nuove palme”, ha aggiunto Sollano.

Il Codacons si riserva di intraprendere ulteriori azioni legali se non verranno adottati interventi concreti a breve.

