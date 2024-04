Hanno fermato un giovane, lo hanno massacrato a colpi di casco, pugni e calci, e gli hanno portato via lo scooter per poi chiedergli dei soldi per la restituzione. I poliziotti del Commissariato di Canicattì hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento un trentacinquenne e un trentasettenne, entrambi del luogo. Devono rispondere delle ipotesi di reato di lesioni personali, rapina ed estorsione in concorso. Ad allertare la Polizia sono stati gli operatori sanitari dell’ospedale “Barone Lombardo”. Gli agenti, dopo aver sentito anche la vittima, a conclusione di alcune indagini, hanno identificato gli autori del pestaggio, verosimilmente, nell’ambito di un regolamento di conti.