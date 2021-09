Arraffano borsa da un’auto, gettano i libri e portano via computer

Ignoti ladri, dopo avere forzato lo sportello di un’autovettura in sosta, hanno arraffato e portato via una borsa di marca, con tutto il suo contenuto, diversi libri e un computer portatile. Si sono però, quasi subito, sbarazzati dei libri, che erano custoditi nell’accessorio. Poco più tardi il proprietario della vettura è stato chiamato da un amico che nella zona della villa Del Sole, lungo via Europa, ha trovato a terra, i suoi libri, che avevano il suo nome e cognome, quindi li ha raccolti, e ha subito riconosciuto e contattato, il proprietario.

Quest’ultimo appena giunto lungo la strada dove aveva lasciato il mezzo ha fatto l’amara scoperta del furto. Vittima un cinquantenne, impiegato, agrigentino, che ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti. I poliziotti della sezione Volanti hanno subito effettuato un sopralluogo, e avviate le ricerche, ma il resto della refurtiva non è stata ritrovata. Adesso attraverso alcune telecamere di videosorveglianza nella zona si sta provando a risalire ai responsabili.