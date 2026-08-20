Le esigenze di chi acquista un pavimento non sono mai identiche. C’è chi desidera valorizzare un’abitazione, chi sta progettando un ambiente di lavoro e chi, invece, affronta una ristrutturazione con l’obiettivo di coniugare estetica, funzionalità e durata. In tutti questi casi, poter contare su un’azienda specializzata rappresenta un vantaggio, perché la scelta non dipende soltanto dal materiale, ma anche dalle informazioni disponibili, dalla qualità dell’offerta e dal supporto ricevuto durante il percorso.

Un catalogo sviluppato per rispondere a esigenze differenti

Armony Floor è un’azienda italiana specializzata nel settore del parquet e dei pavimenti in legno. Attraverso il sito ufficiale www.pavimentieparquet.com mette a disposizione una proposta pensata per clienti privati, progettisti, rivenditori e imprese, con numerose soluzioni dedicate sia agli ambienti residenziali sia a quelli commerciali.

All’interno del catalogo trovano spazio parquet in rovere, pavimenti in bamboo, superfici LVT, pavimenti SPC, boiserie, decking per esterni e differenti schemi di posa. Tra le finiture più ricercate figura anche il parquet wengè, apprezzato per le sue tonalità scure e profonde, capaci di conferire carattere agli ambienti e di creare interessanti contrasti con arredi e rivestimenti.

Dalla produzione ai materiali

L’organizzazione dell’azienda è orientata a seguire la realizzazione delle collezioni in rovere e bamboo, mentre il legno viene selezionato nei Paesi d’origine. Questo modello consente di mantenere un controllo costante sulle fasi più importanti della lavorazione e di ridurre il ricorso agli intermediari.

La stessa attenzione accompagna la scelta delle materie prime. Le essenze provengono da foreste certificate e durante il processo produttivo vengono impiegate colle e vernici prive di formaldeide, nel rispetto degli standard europei dedicati alla qualità degli ambienti interni.

Un supporto che continua anche dopo la scelta del prodotto

Oltre alla consultazione del catalogo, il sito permette di approfondire le caratteristiche delle diverse collezioni grazie a schede tecniche dettagliate e offre la possibilità di richiedere gratuitamente campioni dei materiali, spediti nell’arco di 48/72 ore. Questo servizio consente di valutare finiture, texture e tonalità direttamente nel contesto in cui il pavimento sarà installato.

L’esperienza prosegue anche nello showroom di Coriano, dove è possibile osservare da vicino le superfici e confrontarsi con personale specializzato. A completare l’offerta intervengono una rete di posatori certificati attiva su tutto il territorio nazionale e un blog costantemente aggiornato con approfondimenti dedicati ai materiali, alle modalità di posa, alla manutenzione e alle tendenze dell’interior design.

Un percorso costruito intorno al cliente

Ogni pavimento è destinato a diventare parte integrante di uno spazio e ad accompagnarlo nel tempo. Ecco perché poter confrontare soluzioni differenti, ricevere indicazioni tecniche e valutare i materiali prima dell’acquisto permette di affrontare la decisione con maggiore serenità. È anche da questa attenzione ai dettagli che si riconosce il valore di un’azienda specializzata – come Armony Floor – capace di affiancare il cliente ben oltre la semplice disponibilità di un prodotto.

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