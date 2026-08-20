Avrebbe occupato una porzione di spiaggia oltre i limiti concessi. Lo hanno scoperto gli agenti della divisione polizia amministrativa della Questura, a conclusione degli accertamenti eseguiti in un noto stabilimento balneare, con annessi servizi di bar-ristorazione e noleggio di attrezzature per la balneazione, sulla spiaggia di Realmonte.

Il controllo è stato effettuato unitamente ai militari della guardia di finanza della Tenenza di Porto Empedocle, ai vigili del fuoco e al personale dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Gli accertamenti hanno fatto emergere un’irregolarità relativa all’occupazione abusiva di una porzione di arenile.

Alla legale responsabile della società che gestisce l’attività commerciale è stata quindi elevata una sanzione amministrativa di 1.032 euro per abuso della concessione demaniale. Delle verifiche effettuate a tutela del territorio e dell’ambiente, oltre che dell’infrazione riscontrata, è stata informata anche la Capitaneria di Porto Empedocle e gli organismi istituzionali competenti.

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