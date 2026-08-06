Un malvivente solitario, con il volto travisato e armato di coltello, ha fatto irruzione all’interno dell’agenzia di scommesse di viale della Vittoria a Canicattì, e minacciando il dipendente che si trovava dietro il bancone, è riuscito a farsi consegnare i soldi dalla cassa: circa 2.500 euro. La rapina è stata messa a segno poco prima dell’orario di chiusura: intorno alle 23:30, di martedì sera.

Il bandito con il bottino in mano è fuggito velocemente, in modo da far perdere le tracce. Quasi sicuramente in zona ad aspettarlo un altro complice, a fare da “palo”, a bordo di una Fiat Punto. Il proprietario del centro scommesse, un cinquantenne canicattinese, ancora scosso per l’accaduto, ha segnalato il fatto al centralino del 112. Scattato l’allarme sul posto sono piombati i carabinieri della Compagnia di Canicattì.

Una mano d’aiuto alle investigazioni, potrebbe arrivare dai filmati di impianti di videosorveglianza della zona, e di altre telecamere di privati cittadini, poste lungo la zona. Qualcuna di queste potrebbe avere ripreso alcune fasi dell’azione criminale, o fornire elementi utili a dare un volto e un nome al responsabile.

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