Ha appiccato un incendio nel suo terreno, tra Agrigento e Joppolo Giancaxio, forse nel tentativo di fare pulizia dalle sterpaglie. Ben presto, però, le fiamme si sono propagate. Qualcuno ha segnalato il fatto al 112, e grazie alla tempestività d’azione degli operatori in servizio alla centrale operativa del Comando provinciale Carabinieri di Agrigento, e l’immediato intervento dei militari del nucleo Radiomobile, è stato scongiurato un vero e proprio disastro.

L’arrivo fulmineo dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere le fiamme e ad evitare che le stesse si propagassero. I militari dell’Arma hanno arrestato un pensionato agrigentino di 85 anni per l’ipotesi di reato di incendio colposo. L’anziano, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti dopo aver visto le fiamme ed il fumo.

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