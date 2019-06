Service di solidarietà del Lions Club Agrigento Host

Si conclude con un service di solidarietà l’anno sociale del Lions Club Agrigento Host, come negli anni passati, è stato interamente devoluto in beneficenza il ricavato della rassegna teatrale della compagnia Lions di cui è regista il socio Alfonso Gueli “Attori per caso”, andata in scena per tre serate presso il Teatro della Posta Vecchia con la commedia “La stanza azzurra”. Sabato 29 giugno, i soci del club si sono recati, per la consegna di diversi alimenti e beni di prima necessità, presso la “Mensa della solidarietà” che quotidianamente offre pasti alle persone in difficoltà economiche, e successivamente presso il CAV “Centro aiuto alla vita ONLUS Opera Don Guanella” che sostiene le mamme in gravidanza e i loro bambini. I responsabili ed i volontari delle due strutture hanno ringraziato i soci presenti ed espresso la loro gratitudine.

Il Lions Club Agrigento Host, con la consapevolezza che oggi è più che mai importante, fa della solidarietà una missione, agisce concretamente come in questo service e contribuisce ad alleviare le sofferenze delle persone bisognose.

Agrigento, 29 giugno 2019