Nuova governance al Consiglio nazionale degli architetti, Rino La Mendola è il vicepresidente

Nella seduta di ieri si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio nazionale degli architetti (CNAPPC), per il quinquennio 2026-2031. L’assemblea ha eletto Alessandro Panci (già presidente dell’Ordine di Roma) alla carica di presidente nazionale. Ai vertici della nuova governance nazionale figura l’architetto agrigentino Rino La Mendola (già presidente dell’Ordine di Agrigento) eletto vicepresidente.

“Un risultato di eccezionale rilievo – dichiara Alfonso Cimino, presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento – che vede il mio fraterno amico Rino La Mendola tornare al Consiglio nazionale dopo cinque anni, forte di un ottimo risultato elettorale: è stato infatti il primo degli eletti a livello nazionale. Si tratta di un caso unico nella storia del CNAPPC, che non aveva mai visto un consigliere rieletto al termine dei propri mandati precedenti. E’ grande la soddisfazione degli architetti agrigentini per il riconoscimento della sua professionalità e del suo impegno. Sono certo che questo ruolo di grande prestigio porterà grandi risultati al nostro mondo degli architetti ed alla nostra provincia lavorando insieme giornalmente. Questa sinergia con Rino a Roma ed il nostro Ordine è stata vincente già nel mandato dell’Ordine degli anni 2017/2021 quando entrambi ci siamo ritrovati ad affrontare grandi sfide insieme e, ne sono certo, ritornerà ad essere vincente anche oggi.

Salutiamo con piacere l’elezione dei nuovi consiglieri e l’elezione a Presidente del CNAPPC di Alessandro Panci – conclude il presidente Cimino – nella consapevolezza che guiderà questo Consiglio nazionale con grande entusiasmo e signorilità per il mondo degli architetti e dell’Architettura. Il nostro Ordine sarà sempre a fianco del presidente Alessandro Panci e di tutto il nuovo Consiglio nazionale degli architetti”.

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