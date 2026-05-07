Commercio, turismo, sicurezza e fiscalità locale: nella sede di Confcommercio Agrigento confronto tra Alonge, Di Rosa, Gentile e Sodano. Al termine dell’incontro i candidati hanno ricevuto il manifesto programmatico delle imprese per il futuro della città.

Un’ora esatta di confronto, domande dirette e tempi contingentati: cento secondi a risposta per ciascun candidato. Nella sede di Confcommercio Agrigento si è svolto uno dei momenti più concreti della campagna elettorale per le Amministrative del 24 e 25 maggio.

A confrontarsi sui temi del commercio, del turismo e dello sviluppo economico della città sono stati i quattro candidati sindaco di Agrigento: Gerlando Alonge, Giuseppe Di Rosa, Luigi Gentile e Michele Sodano. Dopo i saluti iniziali del vicario di Confcommercio Gero Niesi, il confronto è stato moderato dal presidente cittadino di Confcommercio Francesco Picarella.

Niente comizi o slogan da piazza, ma un format serrato e tecnico, costruito attorno alle principali criticità che vivono quotidianamente commercianti, imprenditori e titolari di partita IVA. Confcommercio Agrigento ha promosso il dibattito trasformando le esigenze delle categorie produttive in domande precise rivolte ai candidati.

Domande dirette, cento secondi a risposta e un manifesto programmatico consegnato ai quattro candidati sindaco nella sede di Confcommercio Agrigento.





Al termine dell’incontro, ai quattro candidati è stato inoltre consegnato il documento programmatico “Manifesto per il futuro di Agrigento 2026–2031”, promosso da Confcommercio e rivolto ai candidati alla carica di sindaco. Il manifesto contiene proposte e impegni concreti su rigenerazione urbana, rilancio del commercio, turismo, sicurezza, fiscalità locale e semplificazione amministrativa. Tra i punti centrali, anche la richiesta di istituire un tavolo permanente tra amministrazione comunale e associazioni di categoria e la proposta di un vero e proprio “Patto per il commercio e il turismo” entro i primi sei mesi di mandato.

Il confronto ha toccato tutti i nodi strategici per la competitività del territorio: pressione fiscale, decoro urbano, servizi essenziali, valorizzazione turistica della città, contrasto all’abusivismo commerciale e sicurezza pubblica.

Tra le domande poste ai candidati, anche quella relativa alla progressiva desertificazione commerciale del centro storico e agli interventi da attuare nei primi dodici mesi di amministrazione per rilanciare l’attrattività dell’area, con riferimento al riuso dei locali sfitti, all’accessibilità e al decoro urbano.

Spazio poi alle richieste di azioni immediate contro l’abusivismo commerciale e per garantire maggiore sicurezza nelle zone del commercio, soprattutto nelle ore serali, a tutela delle attività regolari.

Confcommercio ha inoltre chiesto impegni concreti sulla riduzione della fiscalità locale — in particolare TARI e occupazione del suolo pubblico —, sui tempi certi per autorizzazioni e pratiche amministrative e sul sostegno alle imprese attraverso incentivi e comunità energetiche.

Altro tema centrale quello del turismo. L’associazione ha evidenziato come Agrigento fatichi ancora a trattenere la spesa turistica sul territorio e soffra di una forte stagionalità, chiedendo ai candidati quali misure strutturali intendano mettere in campo per collegare stabilmente i flussi turistici alle imprese locali.

Il messaggio lanciato da Confcommercio Agrigento è stato chiaro: il benessere della città e la salute delle imprese sono strettamente legati. Ogni attività che abbassa la saracinesca rappresenta una perdita per tutta la comunità, mentre ogni impresa che cresce contribuisce concretamente alla qualità della vita cittadina.

Sul fronte politico, intanto, il tema dei bilanci comunali continua ad animare la campagna elettorale. Luigi Gentile insiste sulla necessità di risanare i conti dell’ente, mentre la coalizione di Gerlando Alonge nelle ultime ore ha diffuso una nota particolarmente dura proprio sulla gestione economica e sulle priorità amministrative della città.

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