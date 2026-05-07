C’è anche Agrigento tra le città coinvolte nella campagna nazionale “Facciamo Eleggere”, promossa dal Forum Disuguaglianze e Diversità e dal comitato Ti Candido!. Tra i dodici candidati selezionati in tutta Italia figura infatti Irene Fucà, candidata indipendente di Alleanza Verdi-Sinistra nella lista Controcorrente per il Consiglio comunale di Agrigento.

Il Forum Disuguaglianze e Diversità, coordinato da Fabrizio Barca, torna così a sostenere candidature amministrative considerate espressione di impegno civico, attivismo territoriale e attenzione ai temi della giustizia sociale e ambientale. Dopo aver contribuito, dal 2019 a oggi, all’elezione di oltre cinquanta persone nelle amministrazioni locali, la campagna si concentra adesso sulle elezioni del 24 e 25 maggio che coinvolgeranno oltre seicento comuni italiani, tra cui capoluoghi come Venezia, Reggio Calabria e Agrigento.

Nel quadro politico agrigentino, Irene Fucà risulta inoltre tra gli assessori designati dal candidato sindaco Michele Sodano. In caso di elezione di Sodano al primo turno, Fucà entrerebbe quindi a far parte della futura giunta comunale. Nel caso di un eventuale ballottaggio, però, potrebbero esserci modifiche all’assetto della squadra assessoriale. Al momento, infatti, si tratta esclusivamente di una designazione politica legata alla fase elettorale.

Le candidate e i candidati selezionati saranno accompagnati attraverso incontri formativi promossi da esperti del Forum DD e di Ti Candido!, attività di mentoring personalizzate, momenti di confronto con amministratori eletti nelle precedenti tornate e la partecipazione alla terza scuola di attivismo e politica in programma a Rovereto dal 19 al 21 giugno.

L’obiettivo della campagna è quello di sostenere una nuova generazione di rappresentanti politici capaci di interpretare istanze di cambiamento legate alla giustizia sociale e ambientale, valorizzando esperienze radicate nei territori e percorsi di partecipazione concreta. Un modello che punta anche a contrastare la crescente disaffezione verso la politica, soprattutto tra i più giovani, attraverso campagne costruite attorno a temi locali e bisogni reali delle comunità.

Per gli organizzatori, la selezione di Irene Fucà rappresenta un riconoscimento per il percorso di attivismo portato avanti sul territorio e per l’impegno nelle battaglie sociali e ambientali condotte negli ultimi anni.

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