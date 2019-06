Aragona: manutenzione del verde pubblico, ecco il programma del taglio dell’erba

Prosegue il programma predisposto dall’Amministrazione Pendolino per la manutenzione del verde pubblico. Gli operai, da questa mattina, hanno ripreso i lavori del taglio dell’erba nel territorio comunale. Il servizio, che andrà avanti fino al prossimo 29 giugno, prevede l’esportazione delle erbe infestanti presenti anche lungo i marciapiedi, scalinate e aree pedonali. A darne notizia alla cittadinanza è l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Morreale che dichiara: “Con l’arrivo della bella stagione e complice le abbondanti piogge degli ultimi mesi che hanno favorito la crescita dell’erba lungo il ciglio di molte strade, si è reso necessario un più attento ed efficiente servizio di manutenzione del verde. L’Amministrazione comunale ha stilato un calendario dei lavori disposto dagli uffici tecnici con una serie di interventi. Ecco l’elenco delle vie di Aragona che saranno interessate dal taglio dell’erba fino al termine del mese di giugno: Via De Nicola, via Odierna, via Serradifalco, via P3, via Rizzo, via Fazello e traverse, via Rousseau, via Archimede, via Empedocle, via Leonardo Da Vinci, via E. Rotolo, via Salamone e traverse, via Tito Speri, via San Felice, via Rosa Donato, via Lincoln, via Bovio, via De Amicis, via Maggiordomo, via Modena e traverse”.