Cambiamenti – Il nuovo singolo dei Feyra

“Un assaggio del prossimo disco in uscita a fine 2019 ”.

Il titolo del brano non è di certo una casualità. “Cambiamenti” rappresenta il prologo di una piena metamorfosi della band, volta a rinnovarsi in tutte le proprie peculiarità artistiche a partire dal loro vecchio nome in precedenza noti come “Siciliano Sono” che ha accompagnato per anni i numerosi progetti antecedenti.

Dopo il successo del loro secondo lavoro discografico “Mundo Malo”, I Feyra tornano all’attacco con un nuovo singolo dal carattere spumeggiante, fresco e ricco di profumi estivi; sonorità che fondendosi danno vita al brano che accompagnerà l’estate 2019. A completare “Cambiamenti” un fantastico videoclip ambientato e girato nelle meravigliose terre siciliane che fanno da perfetta cornice ai vivaci colori del brano. Funk, reggae, pop un cocktail perfetto per le calde giornate di sole che anticipa i sapori del prossimo disco dei Feyra.

Link videoclip youtube: https://youtu.be/GbPRNS_cvKc

Biagio Marino – voce e cori

Adriano Clementi – batteria

Alberto Perez – basso

Francesco Nicolosi – chitarre

Salvo D’Addeo – tastiere

Alfonso Barba – trombone

Alessio Russo – tromba

Testi e musica – Biagio Marino

Arrangiamenti – Biagio Marino e Feyra

Regia video – Andrea Sardo della Riflessi Studios

Management: DalVivo Entertainment

Booking: DalVivo Entertainment – 339 623 8855,

massimo@dalvivoconcerti.it/info@dalvivoconcerti.it