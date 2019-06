Campagna di sensibilizzazione Alzheimer e Parkinson – Il cammino sulla Magna Via Francigena di Sicilia

Si terrà martedì 18 giugno alle ore 11:00, presso la Sala Meeting del Colleverde Park Hotel di Agrigento, la conferenza stampa di presentazione del Cammino sulla Magna Via Francigena di Sicilia per sensibilizzare le persone alle malattie di Alzheimer e Parkinson.

Questo evento, organizzato dall’Associazione Familiari Alzheimer di Caltanissetta, rientra nel Progetto Internazionale “10 Mountains 10 Years”, iniziato nel 2006 in USA.

Conclusasi la prima parte del Progetto con la scalata da parte di attivisti, volontari e pazienti, su 12 tra le più importanti cime del mondo, il Cammino lungo la Magna Via Francigena in Sicilia ne rappresenterà la conclusione. Progetto per il quale in Italia l’Associazione Familiari Alzheimer di Caltanissetta ha organizzato nel 2015 la scalata sull’Etna, che ha coinvolto più di 100 persone provenienti da tutto il mondo.

Il Cammino di circa 183 Km si articolerà in diverse tappe con partenza da Palermo il 21 giugno e arrivo ad Agrigento il 29 giugno. Il gruppo è formato da Parkinsoniani e familiari di persone malate di Alzheimer provenienti da diversi Stati tra cui Stati Uniti, Inghilterra, Spagna e Italia.

Durante il Cammino verranno effettuate riprese che racconteranno le esperienze e le testimonianze dei protagonisti per la realizzazione del docufilm “Pilgrimage to Enlightenment – A Journey to saving yourself” di Vincent Roland Simone (ideatore del progetto 10 Mountains 10 Years) e Luke Chadwick Jones (sceneggiatore e regista).

Il 30 giugno i partecipanti si ritroveranno presso il tempio di Asclepio, in quanto fin dall’antichità simbolo della medicina nonché luogo di nascita dell’assistenza sanitaria.

Collaborano all’evento le Associazioni Familiari Alzheimer di Agrigento e di Palermo e l’Associazione Amici delle Vie Francigene di Sicilia.

Caltanissetta, 16 giugno 2019