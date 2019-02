Promozione: il big match della 21^ giornata andrà di scena al “F. Lombardo” di Casteltermini

Sono ripresi oggi gli allenamenti in casa Casteltermini. La formazione granata guidata da mister Angelo Vecchio si sta preparando duramente per l’importante e difficile impegno di domenica 10 febbraio tra le mura amiche del “F.Lombardo” contro la seconda forza del campionato il Don Carlo Misilmeri.

Per i ragazzi di mister Vecchio sarà importante archiviare la partita di Lercara dove solo di positivo c’è stato il rientro di Stefano Piazza dopo il brutto infortunio subito il 16 dicembre 2018 contro la Libertas Racalmuto.

Seppur ancora non al 100% Piazza sembra recuperato e si spera di recuperare anche Peppe Cusumano altro tassello importante per la formazione castelterminese e il capitano Carmelo Argento che nonostante in questo periodo non sia al 100% fisicamente, non ha saltato neanche un minuto onorando e lottando per i colori granata e la gente di Casteltermini.

Nonostante manchino ancora 5 giorni alla gara, valevole per la 21^ giornata del campionato di Promozione Girone A, c’è grande attesa e si respira aria di big match.

Entrambe le formazioni hanno necessità di punti: i granata del patron Sanvito per tornare prepotentemente nella griglia play off, mentre il Misilmeri di mister Tumminia per cercare di mantenere salda la seconda posizione e cercare di dare filo da torcere alla capolista Marineo.

Mancano ancora tanti giorni, ma il countdown è appena iniziato!