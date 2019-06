Aragona: giovedì un incontro per la campagna prevenzione screening oncologici

Domani, giovedì 20 giugno, alle ore 16:30, presso la biblioteca comunale di Aragona, in piazza Umberto I, si svolgerà un incontro organizzato dall’Asp di Agrigento, in collaborazione con il comune di Aragona, per una campagna prevenzione screening oncologici. Il titolo dell’iniziativa è “Volgi lo sguardo alla salute”. Sarà presente anche l’assessore alle Politiche Sociali di Aragona, Stefania Di Giacomo, che invita la cittadinanza a partecipare, e dichiara: “Si tratta di un incontro importantissimo. Infatti la prevenzione ha lo scopo di ricordare l’importanza di prendersi cura della propria salute, anche in assenza di sintomi, mentre il messaggio principale della campagna – il programma di screening è semplice, gratuito e sottolinea come la prevenzione sia realmente efficace, impedendo in molti casi il formarsi del tumore e diagnosticandolo tempestivamente se già presente”.