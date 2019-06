Agrigento, l’Arte al centro del saggio spettacolo di Studio Danza

Applausi, consensi e tanta emozione al Teatro Pirandello di Agrigento in occasione del Saggio Spettacolo della scuola Studio Danza diretta dall’insegnante Manuela Santini. Tema centrale di quest’anno l’arte nelle sue forme più alte e sublimi. Un viaggio virtuale tra gli artisti più importanti e significativi sia del passato come Botticelli, Degas o Tiepolo sia dell’arte contemporanea con Andy Worhol, Frida Kahlo e Marco Lodola. Il numeroso pubblico presente ha potuto assistere ad un susseguirsi di stili della danza, dalla classica alla moderna, dal contemporaneo all’hip hop. Accompagnati da un’altra forma d’arte che è la musica, con Gounod, Shostakovich ma anche autori contemporanei come Buonvino e Micheal Jackson. Coreografie messe sù nei minimi dettagli e di grande impatto.

Sul palco, a danzare, i bravissimi e preparati allievi dai più piccoli ai più grandi che hanno messo a frutto quanto appreso durante i mesi di preparazione. Un momento di crescita sia umana che artistica per i giovani danzatori che nel corso dell’anno accademico ricevono una formazione al passo coi tempi caratterizzata da stage, corsi e partecipazione ad eventi.

A dirigere gli allievi di Studio Danza, la maestra Manuela Santini che ha alle spalle un percorso di alto livello tecnico e qualitativo. Oltre ad essere insegnante diplomata in metodologia della danza classica cubana presso l’Istituto Alicia Alonso di Madrid, è anche insegnante certificata di terzo livello di Masterstretch nonchè insegnante abilitata Progressing Ballet Tecnique.

Una formazione, la sua, a disposizione degli allievi che hanno mostrato grande professionalità, precisione e preparazione.

La scuola ha ospitato, prima in Sicilia, il corso per insegnanti Progressing Ballet Tecnique. Nello scorso mese di marzo ha avuto poi l’onore di aprire le proprie porte alla direttrice della Scuola del Teatro dell’Opera di Roma, Laura Comi, per un momento di grande crescita per gli oltre 80 allievi provenienti da tutta l’isola. La Comi ha rilasciato delle borse di studio ai ragazzi che ha ritenuto idonei.

Ed infine l’importante evento dedicato all’hip hop con la presenza del coreografo e ballerino di fama Carlos Kamizele.

Manuela Santini inoltre è attenta alla scelta dei suoi collaboratori seguendo professionalità, qualità e doti umane e personali. Si tratta di Mara Moscato, Sofia Di Benedetto, Domenico Zumpano, Francesco Nicaso e Maika Farruggio. Non è mancato dietro le quinte anche il supporto dell’amica e collega Daniela Giaffreda.

Tutto questo, la sera dello spettacolo finale presentato da Giusy Schillaci, si è tradotto in successo e grande soddisfazione per allievi, insegnanti e genitori.