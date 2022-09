Aragona: domenica l’orchestra “Chat Pitre” in concerto

Cresce l’attesa per il concerto dell’orchestra “Chat Pitre” , diretta dal maestro Alessandro Bruccoleri, in programma ad Aragona, nella chiesa di San Francesco D’Assisi, domenica 2 ottobre, alle ore 20.

L’orchestra nasce dalla volontà del maestro Alessandro Bruccoleri nel 2018, che in sinergia con colleghi, genitori e allievi hanno lavorato con l’obiettivo di valorizzare la musica nell’accezione più ampia. La musica d’insieme è un’attività gioiosa da condividere con coetanei e adulti entusiasti, in modo da stimolare nei giovani il desiderio di apprendere e proseguire nella conoscenza e pratica strumentale.

Il programma studiato prevede l’esecuzione di brani di intensa difficoltà che si caratterizzano per gli arrangiamenti e le sonorità.

Il gruppo si identifica per la varietà timbrica dei vari strumenti a percussione determinata come il Vibrafono e il Glockenspiel e strumenti a suono indeterminato come la batteria, le maracas, i legnetti ecc.; gli strumenti a corda come la chitarra o il basso elettrico, gli strumenti a fiato come la tromba e il clarinetto e strumenti a tastiera .

Il nome dell’orchestra è stato suggerito dal titolo del brano omonimo “Chat Pitre” scritto da Richard Galliano, che tradotto dal francese significa “gatto buffo, spiritoso”.

Il gruppo è composto da 30 elementi circa e vanta quattro anni di intensa attività svolta sul nostro territorio.