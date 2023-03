75° Mandorlo in fiore, ecco il piano finanziario da 339mila euro

Per la 75sima Festa del Mandorlo in fiore verrà impegnata una somma pari a 339mila euro. Alla festa tanto amata dagli agrigentini, che da sempre alimenta polemiche, parteciperanno in tutto 25 gruppi internazionali di adulti e 9 di Bambini per il “Festival dei bambini del Mondo”.

L’ospitalità e l’accoglienza del 65° festival internazionale del folklore avrà un costo complessivo di 200mila euro così ripartiti: 40mila euro per il trasferimento in pullman dei gruppi, 10mila euro per il rimborso carretti siciliani e cavalli, 15mila euro per il rimborso gruppi internazionali, 5mila euro per il vitto gruppi regionali e bande corteo storico. Da chiarire cosa si intende per rimborsi dei gruppi e come verranno erogate queste somme. Una bella voce è costituita dal “service Audio-Luci”, prevista una somma di 20mila euro. Il cachet presentatori è di 5mila euro. Ben 7mila euro saranno spesi per i “Bagni chimici”, consulenze R.C.T. 2mila euro. Le torce per la fiaccolata costano 2500,00 euro. Il premio del Tempio d’oro 1mille euro. Altre targhe e riconoscimenti per i gruppi 4mila euro. Cartellonistica, depliant e materiale di stampa 7.500 euro.

Redazione piano di safety & security e piano sanitario 4mila euro, SIAE, Vigilanza spettacoli (VV.F.) tutto a 15mila. Tutto complessivo totale di 68.500.00. Come detto, il costo complessivo è di 338.500,00. Ecco come verranno finanziate queste spese: Comune (da imposta di soggiorno) 40mila euro, il Parco Valle dei Templi assicura la copertura 200mila euro, l’Assessorato Turismo Regione Siciliana mette 30mila euro. Si prevede di incassare dalla biglietteria con la vendita dei biglietti per gli spettacoli 55mila euro. La Fondazione Teatro Pirandello, che ospiterà alcuni spettacoli all’interno del Teatro, contribuisce con una somma di 10mila euro. Dall’Assemblea Regionale Siciliana arriveranno appena 4mila euro.