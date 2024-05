La comunità saccense è scossa per il tragico incidente stradale avvenuto, ieri mattina, sulla fondovalle Sciacca-Palermo, in territorio di Santa Margherita Belice, costato la vita ad Antonio Gulino, il muratore di 36 anni. L’uomo, sposato con due figli piccoli, era molto conosciuto ed apprezzato. In tanti hanno espresso sulle pagine social il loro sconforto.

Gulino era a bordo della sua moto Kawasaki e viaggiava in direzione Palermo. Per cause in corso di accertamento, nei pressi di contrada “Misilbesi” ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il guardrail. L’impatto lo ha sbalzato fuori strada.

I soccorsi sono stati immediati, ma per il trentaseienne non c’è stato nulla da fare. Pare non ci siano stati altri mezzi coinvolti. Indagano i carabinieri.