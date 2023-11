Con 102 si, 64 no e 1 astenuto, l’Aula del Senato ha approvato in via definitiva il Dl Sud, il provvedimento legislativo che all’art. 8 bis prevede la possibilità di realizzare un aeroporto civile ad Agrigento. “Oggi è una giornata storica. – ha detto il deputato Calogero Pisano che della “questione” ne ha fatto un obiettivo primario. “Con la conversione in legge del Dl Sud – spiega Pisano – si gettano le fondamenta per la realizzazione di uno scalo aeroportuale nella nostra provincia. Un obiettivo centrato e fortemente voluto, su cui ho lavorato sin dal giorno della mia elezione, un risultato storico che restituisce dignità alla nostra gente”. La costruzione di uno scalo aeroportuale avrebbe un effetto positivamente dirompente e porterebbe sviluppo e benessere ad una terra troppe volte abbandonata a sè stessa e troppe volte relegata agli ultimi posti di tutte le classifiche.”Oggi, grazie a questo Governo, ed alla maggioranza di centrodestra che lo sostiene, – conclude il deputato – Agrigento ha una grande occasione di riscatto”.