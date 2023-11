Corteo a difesa della sanità pubblica e in particolare dell’Ospedale di Sciacca questa mattina. La manifestazione organizzata dal Cartello Sociale ha visto una buona partecipazione popolare. Il corteo con in testa i sindacati è partito alle 10 da piazza Friscia e ha sfilato per il centro di Sciacca a sostegno di tutto il personale sanitario che lavora nel nosocomio saccense in condizioni spesso precarie a scapito dell’ assistenza ai malati e al rispetto della dignità dei lavoratori.