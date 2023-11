Si è celebrata questa mattina la festa “‘San Martino” nei locali della scuola primaria Nuova Manhattan del Villaggio Peruzzo che fa parte dell’istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini” guidata dal dirigente scolastico Luigi Costanza. Un evento ormai consolidato, una “tradizione del nostro plesso” che negli anni ha visto la gioiosa partecipazione di tutta la scolaresca. Si sono intonati canti, recitate poesie e proverbi, si è allestita una tavola con dolci e pietanze tradizionali che sono poi stati consumati da tutti gli alunni in un clima di fraternità e armonia. “Conoscere il passato, fortificare le nostre radici è fondamentale per costruire un futuro più consapevole e sereno. – speigano gli insegnanti- In tempi difficili come quelli che stiamo vivendo dove i valori della fratellanza sembrano essersi smarriti diventa una urgenza educativa dare voce e sostanza a tutte quelle forme ed eventi che promuovono amicizia e solidarietà. Un gesto doveroso nei confronti delle nuove generazioni ed è compito di una scuola che ha gli occhi puntati sul mondo – concludono- fortificare la speranza nel cuore delle nuove generazioni ed è una promessa di pace che fanno i nostri alunni verso il futuro di tutti” .