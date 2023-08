Due atti di indirizzo di Francesco Alfano approvati dal Consiglio Comunale di Agrigento

Agrigento – Nella seduta del Consiglio Comunale di martedì uno agosto, due importanti atti di indirizzo proposti dal consigliere comunale Francesco Alfano, eletto nelle liste del sindaco “Cambiamo Rotta,” (ma di recente critico nei confronti dell’amministrazione attiva) sono stati approvati dall’Aula Sollano. Gli atti riguardano la circolazione e i parcheggi nella località balneare di San Leone, nonché la pubblicizzazione delle procedure di gara per le opere pubbliche.

Il primo atto di indirizzo, presentato da Alfano, riguarda l’ottemperanza della deliberazione consiliare sulla circolazione e i parcheggi a San Leone, datata 16 giugno 2022. Questa proposta era stata approvata all’unanimità dai consiglieri presenti nella precedente seduta. L’obiettivo di tale atto era affrontare il disordine e l’intasamento del traffico stradale, l’inquinamento e le difficoltà di accesso alla zona del lungomare durante il periodo estivo. La proposta prevede l’avvio di una collaborazione con l’Ente Parco e la società di trasporto urbano per reperire aree di parcheggio, fornire navette non inquinanti e attivare una linea notturna per agevolare gli spostamenti dei cittadini residenti in altre frazioni. Si propone, inoltre, la istituzione di zone a traffico limitato (ZTL) in alcune vie di San Leone e la predisposizione di un piano del traffico per il periodo estivo. Si auspica inoltre uno studio di mobilità urbana sostenibile anche per altre zone della città, in particolare il Centro Storico, considerando che Agrigento è stata designata capitale italiana della cultura per il 2025.

Il secondo atto di indirizzo proposto da Francesco Alfano riguarda la pubblicizzazione delle procedure di gara per le opere pubbliche. L’obiettivo è promuovere maggiore trasparenza e partecipazione dei cittadini, favorendo la condivisione della buona politica. L’atto prevede che tutte le procedure di gara di assegnazione di opere pubbliche si svolgano nell’aula consiliare e che venga garantita una diffusione pubblica dell’avviso, dell’argomento, della data e dell’ora a tutti i consiglieri comunali. Si propone, inoltre, che il numero di ditte partecipanti sia sorteggiato dai responsabili del procedimento in numero almeno doppio rispetto al minimo previsto dalla legge.

Questi due atti di indirizzo hanno ottenuto il consenso dell’Aula Sollano, rappresentando un passo significativo verso una gestione più efficace e trasparente degli affari pubblici del Comune di Agrigento. La volontà di Francesco Alfano di favorire la partecipazione dei cittadini e la diffusione delle decisioni politiche rispecchia l’impegno democratico e la responsabilità nei confronti dei cittadini, dimostrando una visione lungimirante per il bene della comunità.

Stralcio del documento: Nella premessa della delibera venivano evidenziate le diverse cause che provocavano le lamentele di tanti cittadini. Difatti nel periodo estivo, soprattutto in determinati giorni ed ore, nelle frazioni di Villaggio Peruzzo e di San Leone, il disordine e l’intasamento della circolazione stradale, l’emissione di sostanze inquinanti e nocive alla salute, la difficoltà di accesso alla zona del lungomare, il danno procurato alle diverse attività commerciali avevano indotto i Consiglieri comunali ad impegnare l’Amministrazione attiva a reperire delle aree per parcheggi dove far stazionare gli automezzi, ad avviare una collaborazione fattiva ed intelligente con l’Ente Parco e la società che gestiva il trasporto urbano e per concordare il reperimento delle aree, la disponibilità di navette non inquinanti e l’attivazione di una linea notturna per facilitare l’accesso ai luoghi di ritrovo da parte dei cittadini residenti in altre frazioni. La istituzione di zone ZTL in determinate vie di San Leone. In sintesi, la predisposizione di un piano del traffico per il periodo estivo. Ancora di più, oggi, diventa urgente ed improcrastinabile prevedere, avvertendone la necessità, uno studio di mobilità urbana sostenibile per altre zone della città, soprattutto per il Centro storico. È bene che ognuno di noi ricordi quotidianamente che Agrigento è stata designata capitale italiana della cultura per il 2025. Con la presente proposta chiedo l’inserimento nel odg affinché tutti i Consiglieri possano partecipare alla discussione, per conoscere gli adempimenti e per eventuali proposte migliorative.