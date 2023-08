Oltre 340 runner per 1800 chilometri, 16 tappe attraverso 10 regioni, unendo esperti, testimonianze, associazioni, aziende e istituzioni per sensibilizzare sulla SLA. Con il referente Giuseppe Messina del Centro Sportivo Italiano.

Agrigento – Il 28 agosto prenderà il via da Agrigento la “Run for Sla,” un’importante iniziativa benefica dedicata alla sensibilizzazione sulla sclerosi laterale amiotrofica (SLA), con il referente locale Giuseppe Messina, consigliere regionale del Centro Sportivo Italiano.

Oltre 340 runner si impegneranno a percorrere 1800 chilometri in 16 tappe, attraversando 10 regioni italiane, fino ad arrivare a Venezia il 13 settembre. Questa significativa maratona vuole promuovere la conoscenza della SLA e raccogliere fondi per sostenere la ricerca medica e le associazioni che si occupano di assistenza ai pazienti affetti da questa malattia neurodegenerativa.

Durante le 16 tappe della “Run for Sla,” saranno organizzati vallaggi itineranti in diverse località, coinvolgendo esperti, testimonianze di persone colpite dalla malattia, associazioni, aziende e istituzioni del territorio, sotto la guida del referente locale Giuseppe Messina del Centro Sportivo Italiano. Questa collaborazione permetterà di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di sostenere la ricerca e garantire un migliore supporto ai malati e alle loro famiglie.

L’iniziativa riceverà anche il supporto logistico delle forze armate, dimostrando il grande interesse e l’impegno della comunità nel sostenere questa causa benefica.

La “Run for Sla” rappresenta un esempio di solidarietà e impegno civico, unendo persone provenienti da diverse parti d’Italia per una causa comune. Grazie alla partecipazione attiva di tutti i runner, degli esperti e dei partner coinvolti, l’iniziativa vuole contribuire a migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da SLA e promuovere una maggiore consapevolezza sulla malattia nella società.

Chiunque sia interessato a partecipare, sostenere o seguire l’evento può trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale della “Run for Sla.” La partecipazione di tutti è fondamentale per rendere questa iniziativa un successo e per fare la differenza nella lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica.