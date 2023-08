Porto Empedocle – In una suggestiva serata di emozioni e commozione, la piazza principale di Porto Empedocle si è animata per rendere omaggio a Marco Ferrara, il giovane e amato capitano dell’Empedoclina, tragicamente scomparso il giorno del suo compleanno nell’alba di una domenica del 2018 in seguito a un tragico incidente stradale con la sua moto. Il ricordo di questo talentuoso e carismatico ragazzo è stato celebrato con una serata all’insegna della musica, dello spettacolo e dell’amicizia, che ha unito la comunità in un sentimento di affetto e riconoscenza.

La manifestazione, intitolata “Marco Vive,” è stata inserita all’interno del programma dell’Estate Empedoclina, un’iniziativa promossa dal Comune di Porto Empedocle per offrire una serie di eventi culturali e ricreativi alla cittadinanza e ai visitatori. La serata è stata resa possibile grazie al sostegno generoso degli sponsor Enel e Italkali, il cui contributo è stato essenziale per dare vita a un evento così speciale e significativo per l’intera comunità.

Sul palco, a condurre la serata, è stato Fabio Speranza, noto ristoratore locale e amico stretto di Marco. Con il cuore gonfio di emozione, Fabio ha ricordato con affetto i momenti passati insieme al giovane capitano, sottolineando il suo spirito intraprendente, la passione per il calcio e il contributo positivo che ha portato alla squadra dell’Empedoclina e alla comunità locale.

Durante la serata, è stato proiettato anche un toccante video messaggio del celebre cantante Albano, il quale ha voluto esprimere la sua vicinanza e il suo affetto per Marco e la sua famiglia. Un omaggio sincero e commovente che ha ulteriormente arricchito l’atmosfera di commozione e partecipazione.

Nel video alcuni momenti della serata

L’evento ha raccolto una grande partecipazione di amici, familiari e cittadini, tutti uniti nel ricordo del giovane talento. Il messaggio trasmesso è stato quello di celebrare la vita di Marco, mantenendone vivo il ricordo e l’esempio di positività e gioia che ha sempre saputo trasmettere a chi gli stava intorno.

Presente alla serata anche l’assessore Giuseppe Picone, che ha sottolineato l’importanza di eventi come “Marco Vive” nell’ambito della programmazione estiva del comune. Ha ringraziato gli sponsor Enel e Italkali per il loro sostegno e ha elogiato la capacità della comunità di unirsi e sostenersi reciprocamente in momenti di tristezza e di gioia.

“Marco Vive” è stata una serata di rinascita, di condivisione e di unità, un omaggio sentito a un giovane uomo che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto. La sua memoria continuerà a vivere attraverso l’amore e l’affetto che la comunità di Porto Empedocle gli ha dimostrato in questa serata speciale.