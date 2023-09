Giavarini auspica l’apertura del settore ospiti per il derby Akragas – Licata

Agrigento, 4 settembre 2023 – Nel 2017, quando ricopriva la carica di Presidente Onorario dell’Akragas in Lega Pro, Marcello Giavarini aveva un sogno audace: avvicinare le tifoserie Akragantine e Licatese. Oggi, quei sogni sembrano più vicini alla realtà che mai, e Giavarini guarda con speranza alla possibilità che le autorità competenti possano permettere questa unione durante il prossimo derby tra l’Akragas e il Licata.

Giavarini, figura di spicco nell’Akragas e nella comunità calcistica agrigentina, aveva espresso il suo desiderio di unire le tifoserie già nel 2017. A quell’epoca, aveva dichiarato: “Da Presidente onorario dell’Akragas nel 2017 in Lega Pro, avevo un sogno prematuro, avvicinare le tifoserie Akragantine e Licatese.” Queste parole, pronunciate con la passione di un vero appassionato di calcio, erano rimaste nell’aria come una sfida al futuro.

Oggi, nel 2023, con l’atteso derby tra Akragas e Licata in Serie D in programma per domenica 10 settembre, Giavarini rinnova la sua speranza: “Oggi i tempi mi sembrano maturi e spero che le autorità competenti possano permettere la realizzazione di tutto ciò domenica prossima in occasione del derby Akragas – Licata.”

Questa audace proposta, se realizzata, potrebbe segnare un momento epocale nel calcio locale, unendo le tifoserie rivali in uno spirito di competizione sana e di rispetto reciproco. Resta da vedere se le autorità accoglieranno questa richiesta, ma l’entusiasmo di Marcello Giavarini e la sua dedizione al calcio agrigentino continuano a ispirare speranza per un futuro di unità tra i tifosi di Akragas e Licata.