Si intrufolano nella scuola e devastano le aule

Si sono intrufolati all’interno dell’Istituto comprensivo “Quasimodo” di via Michele Amari nel quartiere di Villaseta, e una volta dentro hanno provocato danni in alcune aule, poi, verosimilmente hanno tentato di impossessarsi di qualcosa di valore, ma gli è andata male, e sono scappati a mani vuote. E’ successo nelle ore notturne. I vandali sono penetrati nei locali dopo aver rotto un infisso al piano terra dell’edificio. La scoperta dell’atto vandalico è stata fatta dagli operatori scolastici, l’indomani mattina, all’orario di apertura della scuola. La responsabile s’è recata alla Stazione dei carabinieri di Villaseta, ed ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti. L’area non è “coperta” da sistemi di videosorveglianza.