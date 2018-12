Approda a Montevago “Ricette all’italiana” di Davide Mengacci

Approda a Montevago “Ricette all’italiana”, il popolare programma tv di Rete 4 condotto da Davide Mengacci che va alla scoperta delle bontà, delle bellezze paesaggistiche, dei monumenti e delle curiosità più suggestive del Paese. Tre le puntate che saranno dedicate al comune belicino. Le registrazioni sono previste lunedì 10 dicembre a partire dalle ore 10 nel vecchio centro di Montevago, saranno effettuate riprese anche al Baglio Ingoglia e alle Terme Acqua Pia. L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare per seguire dal vivo lo show culinario.

Ad affiancare Davide Mengacci nel programma che va in onda su Rete 4 da lunedì a sabato alle 11.20 c’è la famosa cuoca casalinga Anna Moroni: insieme presentano in ogni puntata un menù pensato ad hoc per i telespettatori e preparano pietanze appetitose a quattro mani. In chiusura i consigli su bellezza e benessere di Gianluca Mech.

Sul set di “Ricette all’italiana” ci saranno anche il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo e l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano. L’iniziativa è promossa nell’ambito del Piano regionale promozionale 2018. “E’ una vetrina preziosa – dice il sindaco – per il nostro territorio e per le nostre produzioni agroalimentari di qualità, dalla Vastedda del Belìce Dop alle eccellenze enologiche, dall’olio extra vergine di oliva ai dolci tipici come la Cassatedda Sfigghiuliata DeCo. Un’occasione importante per la promozione turistica di Montevago su cui, come amministrazione comunale, continueremo ad investire”.