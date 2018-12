Premiati Arbitri dal Coni

Festa dello sport , cerimonia di consegna dei premi per atleti – dirigenti – giudici di gara distintosi nella stagione 2017/18.

Importante serata di importanti riconoscimenti per alcuni nostri associati , il CONI ha premiato l’Arbitro Benemerito Gaetano Marongiu per la carriera dirigenziale svolta nell’AIA , Rosario Perrone come osservatore arbitrale distintosi nella scorsa stagione con la promozione dalla C alla Serie B e Carlo Virgilio arbitro regionale promosso alla categoria CAI .

Tantissimi i complimenti per i nostri associati che in un momento di crisi per il calcio agrigentino danno lustro alla nostra provincia in giro per l’Italia ,il nostro Presidente Gero Drago ha sottolineato come la nostra sezione ha l’onore e l’orgoglio di avere tra le sue fila associati che militano in Serie A , B , C , D e alla CAI rappresentando la provincia di AGRIGENTO con grande dedizione e impegno . Tantissimi gli sportivi premiati di tutte le discipline e il fatto che il CONI attenzioni la nostra categoria e’ la dimostrazione di come l’AIA sia sempre di più vista come palestra sportiva e formativa .