Il Palacongressi di Agrigento, con la sua architettura elegante e contemporanea, si è rivelato ancora una volta una cornice perfetta per ospitare gli spettacoli pomeridiani e serali dei gruppi folkloristici in occasione della Sagra del Mandorlo in Fiore. Grazie agli ampi spazi, che consentono di accogliere un gran numero di spettatori comodamente seduti, e alle dotazioni tecnologiche avanzate, ha struttura garantito eccellenti condizioni acustiche e visive, rendendo ogni spettacolo un’esperienza piacevole e coinvolgente.

Così il folklore internazionale è stato apprezzato da un pubblico numeroso ed entusiasta di locali e di turisti. L’appuntamento ha rappresentato non solo una celebrazione culturale e artistica, ma anche un forte momento di condivisione e amicizia internazionale, grazie alle esibizioni dei gruppi folkloristici locali e internazionali, ciascuno con il proprio patrimonio unico di danze, musiche e costumi tipici.

Ciascun gruppo ha portato sul palco un patrimonio unico fatto di storie, musiche tradizionali, danze tipiche e costumi coloratissimi, rappresentativi della propria identità culturale. E’ un viaggio suggestivo attraverso culture e tradizioni lontane, un’opportunità preziosa per apprezzare la diversità culturale e l’importanza del dialogo interculturale. L’atmosfera è stata animata dalla passione degli artisti e dall’entusiasmo del pubblico, creando un incontro emozionante e memorabile, capace di coinvolgere profondamente spettatori di ogni età.

Al centro degli spettacoli la musica, le danze popolari e gli abiti tradizionali, veri e propri simboli viventi delle radici culturali e delle identità nazionali dei partecipanti. Un importante momento di dialogo interculturale e promozione della pace tra i popoli, contribuendo significativamente a valorizzare Agrigento come città aperta al mondo, capace di accogliere con calore e generosità visitatori provenienti da ogni continente. Le esibizioni hanno rappresentano una narrazione autentica della storia e delle tradizioni locali e internazionali, consolidando legami di amicizia e cooperazione culturale.

I venti gruppi Gruppi folkloristici provenienti da numerosi Paesi e quelli locali si sono esibiti con danze vivaci. Anche le esibizioni dei gruppi locali, attraverso la musica popolare siciliana hanno saputo raccontare la storia e le tradizioni di una terra dalla grande ricchezza culturale.

Gli spettacoli sono stati presentati da Eleonora Pieroni e Vincenzo Galluzzo i presentatori della quattro serate al Palacongressi. Durante le quali gli spettatori hanno anche visto i video messaggi di saluto e di complimenti per la Sagra da parte di Jo Squillo, Carmelo Sardo, Luana Ravegnini, Peppe Zarbo. Nel corso degli spettacoli è stata presentata la scultura dell’artista Vincenzo Greco che adorna l’ingresso del Palacongressi

Alla fine degli spettacoli, gli spettatori hanno potuto esprimere le proprie preferenze votando per scegliere gruppo che vogliono vincitore del Tempio d’oro e quelli con il miglior costume, le migliori musiche e la migliore danza.

