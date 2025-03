Elisa La Rocca: l’entusiasmo e l’orgoglio per Agrigento e il Mandorlo in Fiore

Il Mandorlo in Fiore non è solo una celebrazione della primavera e delle tradizioni folkloristiche, ma un momento in cui Agrigento si riempie di vita, colori e orgoglio per la propria identità. La manifestazione, che ogni anno attira visitatori da tutto il mondo, rappresenta il frutto dell’impegno e della passione che gli agrigentini dedicano alla loro terra.

Elisa La Rocca, direttore del Centro Commerciale Città dei Templi, ha espresso il proprio entusiasmo nel partecipare all’evento, sottolineando quanto sia importante valorizzare l’anima autentica della città: “Negli ultimi mesi ho letto tante notizie negative, e questo mi ha profondamente rattristato. È importante ricordare che Agrigento è una città bellissima, popolata da persone straordinarie che amano la propria terra.”

Il Mandorlo in Fiore è l’occasione per riscoprire la vivacità di Agrigento, per riempire le strade di musica, danze e sorrisi, lasciando da parte le preoccupazioni quotidiane e mostrando al mondo il volto migliore della città. “Vedere i festeggiamenti e una città vivace, piena di entusiasmo e di movida, ha riempito il mio cuore di gioia e felicità. Cari agrigentini, siate portatori di questo entusiasmo e mostrate al mondo chi siete e cosa rappresenta la vostra città”, ha aggiunto La Rocca, lanciando un messaggio di positività e speranza.

Un plauso va agli organizzatori, ai media e al Comune di Agrigento, che hanno lavorato in sinergia per rendere possibile questa straordinaria edizione della festa. La collaborazione tra istituzioni e cittadini dimostra che Agrigento ha tutte le carte in regola per brillare, non solo durante il Mandorlo in Fiore, ma ogni giorno dell’anno.

“Questa manifestazione è il simbolo di un popolo che ama la propria terra e che, con impegno e passione, riesce a valorizzarla. Insieme possiamo continuare a far brillare Agrigento come merita”, conclude Elisa La Rocca. Un invito a guardare al futuro con ottimismo, celebrando la bellezza e l’identità di una città che ha ancora tanto da offrire al mondo.

