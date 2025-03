“C’è una bomba nel palazzo dove si trova il centro scommesse in via Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè”. Questa la telefonata anonima giunta a mezzanotte al 112. Lungo il quartiere commerciale sono accorse ben quattro pattuglie dei carabinieri del Comando provinciale di Agrigento. Il personale dell’Arma ha chiuso la circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia e fatto evacuare precauzionalmente l’intera palazzina, circa 30 persone, molte delle quali anziane. Evacuato e chiuso anche il vicino McDonald’s dove erano presenti decine di clienti. I carabinieri hanno controllato “palmo a palmo” l’intero edificio e l’area attorno allo stesso, ma la ricerca della bomba ha dato esito negativo e fortunatamente tutto si è risolto con un grande spavento.

