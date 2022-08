Appiccato incendio in una stalla, morti due cavalli e due pony

E’ doloso l’incendio di una stalla, dove erano custoditi diversi cavalli e pony. Alcuni sono stati salvati, per 2 cavalli e 2 pony non c’è stato nulla da fare. Sono morti bruciati. Teatro del fatto via Riesi, in contrada “Safarello – Casalicchio”, a Licata. Nela zona hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che hanno dovuto faticare non poco prima di avere ragione delle fiamme.

I carabinieri della Compagnia di Licata hanno avviato le indagini per tentare di risalire agli autori del raid incendiario. Come primo passaggio dell’attività investigativa è stato ascoltato il proprietario della struttura, un quarantenne, ambulante, licatese. Purtroppo la zona non sarebbe “coperta” da impianti di video sorveglianza.