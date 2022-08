Frodi on line, addebiti su carte di credito: raffica di denunce

Nuova raffica di denunce di frode on line, ben 10 quelle presentate negli ultimi giorni, al Commissariato di polizia di Canicattì, per addebiti su carte di credito, soprattutto prepagate. Sono sei uomini e quattro donne di Canicattì, dai 57 ai 38 anni. Alle vittime risultavano operazioni di pagamento che non avevano effettuato. Gli addebiti riguardano acquisti di prodotti, ma anche prelievi di denaro contante. Sono state avviate le indagini, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di indebito utilizzo di carta di credito.