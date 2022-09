Appello alla donazione di sangue: urge gruppo 0 Rh positivo.

Appello alla donazione di sangue ad Agrigento: c’è la necessità con la massima urgenza del gruppo 0 Rh positivo. Quanti hanno questo gruppo sanguigno e sono disponibili a donare possono recarsi nel centro trasfusionale dell’ospedale “San Giovanni di Dio” e fare una donazione specificando per conto dell’ADR. Il fabbisogno di sangue è sempre alto e costante poiché sono tanti i pazienti sottoposti ad interventi chirurgici, i talassemici ed i malati oncologici per i quali la trasfusione ematica rappresenta il principale strumento ‘salva vita’. La donazione comporta un indubbio vantaggio anche per il donante al quale, alcuni giorni dopo il prelievo, viene rilasciato l’esito complessivo degli esami del sangue compiuti.