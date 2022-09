Decessi per tumore a Montallegro: il “caso” approda alla Camera

“Preoccupante numero di morti per patologie tumorali a Montallegro”, il deputato nazionale , Michele Sodano, lo scorso mese di luglio aveva presentato una interrogazione al governo centrale affinché sia effettuato uno studio epidemiologico dettagliato. Domani, giovedì 8 settembre, alle 12, se ne discuterà alla Camera dei deputati, in una conferenza in diretta streaming sul sito web.camera.it. Oltre a Michele Sodano interverranno il senatore Nicola Morra, il sindaco di Montallegro Giovanni Cirillo, i componenti della Pro Loco Montallegro e il legale della Pro Loco, l’avvocato Santo Botta. Il Comune di Montallegro ha riscontrato che dal 2000 al 2020, su 560 residenti morti, 252 sono deceduti per tumore. Il dato emerge contestualmente alla presentazione di un ricorso al Tar da parte del Comune contro il progetto di costruzione nel proprio territorio di un impianto integrato per il trattamento e il recupero di frazione organica da raccolta differenziata, accanto all’ampia discarica su cui già grava un’indagine giudiziaria per l’ipotesi di inquinamento ambientale.