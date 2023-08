L’esodo estivo ha investito con forza la Sicilia, trasformando le strade in veri e propri corridoi di traffico. I dati forniti dall’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (ANAS) rivelano un aumento significativo del flusso veicolare, con la regione siciliana che guida la classifica degli incrementi, registrando un notevole aumento del 5% rispetto all’anno precedente.

La situazione non è differente nelle strade della provincia di Agrigento, dove l’onda migratoria dei vacanzieri sta mettendo alla prova la rete stradale locale. In particolare, nei pressi del capoluogo, in zona Valle dei Templi, si stanno formando lunghe code e file interminabili che si dipanano in prossimità della rotatoria Giunone. Questo snodo stradale, cruciale per chi proviene da Caltanissetta o per coloro che viaggiano da Trapani verso Agrigento, sta vivendo una congestionata e frenetica estate.

In riferimento a questa situazione, il vice questore Andrea Morreale (Foto), dirigente della polizia stradale, ha dichiarato: “Stiamo monitorando da vicino la circolazione stradale in quest’area. La rotatoria Giunone è un punto critico, soprattutto in questo periodo dell’anno, e stiamo coordinando i nostri sforzi per garantire un flusso più agevole del traffico. Raccomandiamo a tutti i conducenti di pianificare i loro spostamenti con anticipo e di seguire le indicazioni delle forze dell’ordine.”

L’incremento del traffico nella provincia di Agrigento si preannuncia essere solo l’inizio. Con il lungo ponte delle festività ferragostane, che inizia oggi e si protrarrà fino al 15/16 agosto, è probabile che molti approfitteranno di questa occasione per una breve vacanza o almeno per una gita fuori porta. Le principali arterie stradali, soprattutto quelle che conducono verso la costa e le località balneari, potrebbero sperimentare ulteriori aumenti di flusso, mettendo a dura prova l’infrastruttura stradale e richiedendo la massima collaborazione da parte di tutti i conducenti.

La provincia di Agrigento, con i suoi tesori storici e le meraviglie naturali, è senza dubbio una meta ambita per le vacanze estive, ma è fondamentale che chiunque scelga di percorrere le sue strade lo faccia con responsabilità e attenzione. Con una pianificazione oculata e il rispetto delle norme stradali, si può contribuire a rendere l’esodo estivo un’esperienza piacevole e sicura per tutti.

Il traffico, seppur affrontato con la tipica pazienza dei siciliani, sta generando inevitabili ritardi e rallentamenti, minando la tranquillità di coloro che intendono raggiungere le meraviglie storiche e naturali di Agrigento. Molti sono i visitatori che, attratti dai tesori della Valle dei Templi, si ritrovano ad affrontare un imprevisto ostacolo: le lunghe file di automobili che serpeggiano lungo la strada.

L’ANAS sta monitorando attentamente la situazione, e nonostante gli sforzi per garantire la fluidità del traffico, le sfide rimangono considerevoli. In queste giornate, il personale Anas sta intervenendo costantemente per gestire situazioni di emergenza e garantire soccorsi meccanici a coloro che si trovano in difficoltà lungo il percorso.

La situazione dovrebbe intensificarsi ulteriormente nel periodo del lungo ponte di Ferragosto, quando il flusso di veicoli in direzione sud raggiungerà l’apice. Le strade che conducono alle località di villeggiatura saranno ulteriormente congestionate, richiedendo una pianificazione attenta e misure di sicurezza rigorose da parte di tutti i guidatori.

Per mitigare gli effetti di questa intensa migrazione estiva, è stato deciso di sospendere temporaneamente 811 cantieri in corso sulla rete stradale, una mossa che mira a garantire la miglior esperienza possibile per coloro che intraprendono questo viaggio.

In sintesi, la Sicilia, e in particolare le strade della provincia di Agrigento, stanno vivendo un periodo di traffico eccezionale durante l’esodo estivo. Le lunghe code e le file interminabili sono diventate una costante, con la rotatoria Giunone che si trasforma in un punto di rallentamento cruciale per i viaggiatori provenienti da diverse direzioni. Nonostante le sfide, l’ANAS è impegnata a mantenere la sicurezza e la fluidità del traffico, mentre i guidatori sono invitati a pianificare i propri spostamenti con attenzione e pazienza, per godere appieno delle bellezze che Agrigento e la Sicilia hanno da offrire.