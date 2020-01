Apertura sede Recapito patronato Uil a Ribera

Verrà inaugurata, venerdì prossimo 17 gennaio alle ore 17, lo sportello Ital Uil di Ribera. Si tratta di un Recapito patronato, un centro servizi che si rende necessario per le molteplici problematiche della popolazione locale e del circondario. Nella nuova struttura verranno assicurati oltre al servizio Caf, anche le problematiche dei pensionati visto che sarà presente la Lega comunale così come quella della Uila, per l’assistenza ai lavoratori del mondo dell’agroalimentare, compresi i lavoratori forestali, della pesca e dell’agricoltura. Infine, sarà presente anche la Uniap per l’assistenza agli inquilini.

Nel corso della cerimonia di inaugurazione interverranno il segretario generale della Uil Gero Acquisto, quello dei pensionati Giovanni Miceli e il respobsabile del Recapito patronato, Onofrio Firetto.