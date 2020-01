Fratelli d’Italia, Giuseppe Milano nominato responsabile provinciale della comunicazione 

Il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia, Fabio La Felice, ha nominato il vice coordinatore di Agrigento, Giuseppe Milano, responsabile della comunicazione per la provincia di Agrigento.

Ad annunciarlo è il Capo di Gabinetto vicario dell’Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo e dirigente nazionale del partito, Calogero Pisano, che afferma: «La comunicazione oggi è un elemento importantissimo della politica e Giuseppe Milano è per noi un valore aggiunto viste le sue capacità, ed è per questo che abbiamo ritenuto utile e proficuo per il partito dargli il ruolo di responsabile provinciale per la comunicazione per il quale, siamo sicuri, saprà farsi valere”

A Giuseppe Milano vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutto il Coordinamento provinciale.