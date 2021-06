Apertura Hub: il sindaco Di Ventura “sollecita” la Regione

Il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, sollecita l’apertura del centro vaccinale nella palestra comunale via Milano. E così, ha scritto al Presidente della Regione, Musumeci, a Prefetto di Agrigento, Cocciufa, all’Assessorato regionale alla Salute e ai vertici ASP provinciali e territoriali. “Lo scorso mese di febbraio- fa sapere il primo cittadino- in accordo con le autorità sanitarie competenti, era stata individuata e concessa, a titolo gratuito e temporaneo, la suddetta struttura adatta ad ospitare le attività di vaccinazioni anticovid. Già a marzo, dopo l’effettuazione di alcuni lavori di adeguamento, i locali erano stati consegnati all’ASP ma, ad oggi, l’hub non è utilizzato”. Il sindaco Di Vettura, a nome dell’intera comunità, chiede “alle autorità competenti risposte celeri e precise sull’immediata apertura del fondamentale presidio”.