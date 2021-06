Aggiudicata la gara per la manutenzione delle strade provinciali

Prosegue l’impegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per il miglioramento delle condizioni della rete viaria interna. Sono previsti infatti nuovi lavori di manutenzione straordinaria su diverse strade provinciali ed ex consortili individuate dallo staff del Settore Infrastrutture Stradali, per i quali l’Ufficio Gare del Libero Consorzio ha concluso l’iter per l’aggiudicazione della relativa gara d’appalto. “Si tratta di interventi programmati da tempo” dice il Commissario Straordinario dr. Vincenzo Raffo “per i quali il Libero Consorzio ha incrementato ulteriormente i fondi in bilancio in modo da garantire una maggiore sicurezza per i cittadini che quotidianamente percorrono la rete di nostra competenza”.

La gara è stata aggiudicata all’impresa DI PIAZZA S.R.L. con sede a Cammarata (AG) che ha offerto il ribasso del 35,783% per un importo contrattuale complessivo di 825.000,00 euro più Iva (compresi 24.750,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Seconda in graduatoria l’impresa CARAMANNO MARCO (AVV) – ITAL COMPANY COSTRUZIONI SRL (AUS) di Favara (ribasso del 34,498%). L’accordo quadro consentirà l’esecuzione di varie tipologie di interventi sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione.

I lavori inizieranno dopo le verifiche tecniche da parte del Settore Infrastrutture Stradali e la stipula del contratto d’appalto. Previsti, tra gli altri, interventi per la risagomatura del piano viabile, la costruzione di nuove cunette, la realizzazione di gabbioni metallici con pietrame per il contenimento di terreni e detriti, la rimozione di detriti e fanghiglia dalla sede stradale a seguito di eventi atmosferici straordinari, la pulitura di banchine e cunette, e la manutenzione di segnaletica stradale e delle barriere di protezione.