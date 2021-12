Aperta un’inchiesta per la morte di un agrigentino

La Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta, e l’attività investigativa è stata affidata alla squadra Mobile della Questura di Agrigento, sulla morte di Calogero Lillo Vaiana, 55 anni, agrigentino che era solito aggirarsi fra Porta di Ponte, via Atenea e dintorni. Vaiana è deceduto, la notte tra venerdì e sabato scorso, all’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove era giunto qualche ora prima in condizioni critiche.

L’uomo era stato ritrovato e soccorso davanti la sua abitazione, in via Garibaldi, e a nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvargli la vita. Lillo Vaiana, due giorni prima del decesso, era stato già in ospedale e ai medici avrebbe racconto di essere stato aggredito. Allora sottoposto a tutti gli accertamenti non era risultato nulla di grave, quindi, era stato dimesso. Dopo due giorni appunto, è tornato in ospedale, dove il suo cuore s’è fermato.

Sul suo corpo dell’agrigentino sarebbero stati riscontrati dei segni, che potrebbero essere compatibili con una aggressione, ma anche con una caduta accidentale. I poliziotti della squadra Mobile hanno acquisito le cartelle cliniche, e poi sarà naturalmente, la Procura a stabilire se è necessario o meno procedere, anche con l’esame autoptico.