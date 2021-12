Festività Natalizie: intensificati i controlli della polizia Locale

In occasione delle festività natalizie e del conseguente maggior afflusso di persone il Comune di Agrigento, in linea con le nuove indicazioni emanate dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, verranno rafforzati i controlli della Polizia Municipale. Un monitoraggio ancora più puntuale con attenzione particolare alle zone di maggior traffico e dei luoghi sensibili della città.

Oltre alle attività di controllo Green Pass, pubblici esercizi e attività di anti assembramento, effettuati di concerto con le altre forze dell’ordine, verrà intensificata l’operatività delle pattuglie per tutte le altre attività, quali il controllo del territorio, polizia commerciale, controllo park card, sosta vietata ecc.

“Aumentare il livello di sicurezza e l’obiettivo che ci siamo posti – spiega Francesco Picarella, assessore con delega alla Polizia Locale – Verranno svolte azioni quotidiane di supporto alla cittadinanza ed a quanti si recheranno nei luoghi di svago e nei pressi delle attività commerciali ed artigianali durante il Natale. Vogliamo che tutti i cittadini possano trascorrere festività serene e tranquille, impegnando forze aggiuntive affinché tutto questo possa realizzarsi”